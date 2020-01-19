وزيرة الصحة: شُحنة من أدوية السرطان والدم والثلاسيميا في طريقها لغزة

إحدى شحنات الأدوية من الضفة لغزة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، بأن شحنة من أدوية السرطان والدم والثلاسيميا، جرى تجهيزها لإرسالها من مستودعات الوزارة المركزية إلى مستودعاتها في قطاع غزة.



وأضافت: أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد إشيتة، فقد عملت الوزارة على تجهيز هذه الأدوية بقيمة 1.614.680 شيكل، حيث ستصل أهلنا في قطاع غزة بعد استكمال إجراءات نقلها، وفق ما نشرت الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك).



وأكدت الكيلة: أن موقف القيادة الفلسطينية والحكومة، يؤكد على دعم وتعزيز صمود أهلنا، والتخفيف عنهم في جميع المحافظات.