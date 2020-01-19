قوات الاحتلال تعتقل (18) مواطناً من الضفة بينهم سيدة وفتى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم الأحد (18) مواطناً من الضفة الغربية، بينهم سيدة، حيث جرى الإفراج عنها لاحقاً بكفالة.







وقال نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة بيت فجار وهم: أحمد سلطي ثوابتة (23 عاماً)، وأنس شاهر ديرية، وعوني وأحمد طقاطقة، وراغد حسين ديرية، ويونس زكي ديرية وجميعهم أسرى سابقون".

فيما اُعتقلت سيدة من بلدة ترقوميا قضاء الخليل وهي روان قباجة (30 عاماً)، وجرى الإفراج عنها لاحقاً بكفالة مالية بقيمة (500) شيكل بعد التحقيق معها لساعات، إضافة إلى المواطن مهند جابر أبو سل.





رام الله - دنيا الوطنومن بلدة عزون قضاء قلقيلية، اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين وهم: نضال صفوان سليم (16 عاماً)، وعمرو محمد أبو هنية (28 عاماً)، وعلي حسام سويدان (19 عاماً)، ومنصور عاصم سليم.يُضاف إلى المعتقلين مواطن من مخيم الجلزون وهو أسامة عرابي نخلة، ومن القدس عرفات نجيب، وأمين صيام، وخالد الزير، وأحمد أبو غزالة، ومعاذ إدريس، ومحمد سعيد الدوو، حيث أُفرج عن عدد منهم بشرط الإبعاد عن الأقصى.