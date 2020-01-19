"الأوقاف" تُعلن توفير 500 وظيفة على بند العقود لسد العجز بالمساجد

مسجد - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، اليوم الأحد، أنه تم العمل على توفير 500 وظيفة دينية على بند العقود المالية؛ لسد العجز بالمساجد على مراحل خلال العام الحالي 2020.



وأوضح في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه بناءً على توجيهات القيادة الفلسطينية، وبتعليمات من رئيس الوزراء، د. محمد إشتية، فقد تمت المباشرة بسد عجز المساجد بالمحافظات الشمالية من خلال التعيين على بند العقود المالية؛ للقيام بالخطابة والإمامة في المساجد المركزية، موزعين على كافة محافظات الوطن.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف على حرص الوزارة على دعم المساجد وتعيين الأئمة والخطباء من أصحاب الكفاءات والقدرات والمؤهلات؛ ليتولوا مسؤولية إدارة المساجد وتنظيمها والإشراف عليها، والقيام بإمامة المصلين وخطبة الجمعة.



كما أوضح أحمد عباس، مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة، أن المرحلة الأولى من الوظائف الدينية، تشمل تعيين 175 إماماً وخطيباً في المساجد المركزية، وإن تقديم طلبات التوظيف في مديريات الأوقاف بالمحافظات الشمالية، وكل حسب عنوان سكنه وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة، وسيتم متابعة الموضوع والإعلان عن المرحلة الثانية فيما بعد.