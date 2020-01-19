"التربية" تستنكر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة دير نظام برام الله

مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله "ارشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت وزارة التربية والتعليم، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، لمدرسة دير نظام الثانوية المختلطة في مديرية تربية رام الله والبيرة.



وأكدت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن ممارسات الاحتلال المتواصلة ضد المدارس، تشكل خرقاً صارخاً للحق في التعليم، الذي يعد من الحقوق الأساسية، التي كفلتها المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.



وطالبت "التربية" كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية؛ بالتدخل العاجل؛ لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات، وتحقيق الحماية للأطفال والمؤسسات التعليمية.