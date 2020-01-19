نتنياهو: ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير

محطة تنقيب غاز - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد: إنه تم البدء بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر، وبذلك "حوّلنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة أيضاً".



وأضاف في سلسلة تغريدات عبر (تويتر): أن مليارات الشواكل "ستحوّل لرفاهية المواطنين الإسرائيليين"، مشيراً إلى أن هذا حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير، لأنه يحمل في طياته بشرى مهمة جداً عبارة عن تحالف أقامته إسرائيل في شرق المتوسط.



وفي موضوع آخر، قال نتنياهو: إنه سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة، كلاً من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزعماء آخرين، مضيفاً: "سأبحث معهم الملف الإيراني والتطورات الإقليمية المختلفة وتعزيز العلاقات".



من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه سيطرح اليوم على الحكومة، ميزانية بقدر 22 مليون شيكل ستصرف على تهيئة أراضٍ زراعية ولشراء معدات زراعية للمزارعين في "الغمر"، مشيراً إلى أن هذه الميزانية ستسمح للمزارعين بمواصلة عملهم.