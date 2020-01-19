المدلل: ضغط الاحتلال يدفع الشباب الفلسطيني لاستخدام كل الخيارات لكسر الحصار

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إن مواصلة الاحتلال بالضغط على أبناء شعبنا، وفرض الحصارعلى قطاع غزة، يدفع الشباب الفلسطيني لاستخدام كل خياراته للضغط على العدو الإسرائيلي؛ لتنفيذ إجراءات كسر الحصار عن أبناء شعبنا.



وأوضح المدلل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الفصائل وقفت في اجتماعها، الذي عقد اليوم بمدينة غزة، أمام مسؤولياتها، وأكدت على ضرورة التعجيل في اللقاء القيادي المقرر، بما يشمل حواراً فلسطينياً جاداً؛ لوضع استراتيجية فلسطينية موحدة؛ لمواجهة جرائم العدو الصهيوني، ضد أرضنا ومقدساتنا.



وأضاف المدلل: "الفصائل أكدت على تكريس الوحدة الوطنية، وتفعيل قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وقرارات المجلس الوطني الخاص بإنهاء العمل باتفاقيات أوسلو، والانسحاب من حقبة أوسلو، والتوجه للمحافل الدولية؛ لتفعيل قرار مجلس الأمن الذي يجرم الاستيطان 2334، ونطالب الدول العربية والإسلامية، بدعم صمود الشعب الفلسطيني"



وطالب المدلل، أبناء شعبنا في الضفة الغربية بتفعيل المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، بنقاط الاحتكاك، وقطع الطرق على المستوطنين، وأن تكون هناك انتفاضة شاملة في الضفة الغربية.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال