شؤون فلسطينية

المدلل: ضغط الاحتلال يدفع الشباب الفلسطيني لاستخدام كل الخيارات لكسر الحصار

المدلل: ضغط الاحتلال يدفع الشباب الفلسطيني لاستخدام كل الخيارات لكسر الحصار
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إن مواصلة الاحتلال بالضغط على أبناء شعبنا، وفرض الحصارعلى قطاع غزة، يدفع الشباب الفلسطيني لاستخدام كل خياراته للضغط على العدو الإسرائيلي؛ لتنفيذ إجراءات كسر الحصار عن أبناء شعبنا.

وأوضح المدلل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الفصائل وقفت في اجتماعها، الذي عقد اليوم بمدينة غزة، أمام مسؤولياتها، وأكدت على ضرورة التعجيل في اللقاء القيادي المقرر، بما يشمل حواراً فلسطينياً جاداً؛ لوضع استراتيجية فلسطينية موحدة؛ لمواجهة جرائم العدو الصهيوني، ضد أرضنا ومقدساتنا. 

وأضاف المدلل: "الفصائل أكدت على تكريس الوحدة الوطنية، وتفعيل قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وقرارات المجلس الوطني الخاص بإنهاء العمل باتفاقيات أوسلو، والانسحاب من حقبة أوسلو، والتوجه للمحافل الدولية؛ لتفعيل قرار مجلس الأمن الذي يجرم الاستيطان 2334، ونطالب الدول العربية والإسلامية، بدعم صمود الشعب الفلسطيني" 

وطالب المدلل، أبناء شعبنا في الضفة الغربية بتفعيل المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، بنقاط الاحتكاك، وقطع الطرق على المستوطنين، وأن تكون هناك انتفاضة شاملة في الضفة الغربية. 

أخبار ذات صلة

&#34;بيرزيت&#34; الأولى محلياً و51 عربياً بنتائج التصنيف العالمي للجامعات حسب الأداء الأكاديمي

"بيرزيت" الأولى محلياً و51 عربياً بنتائج التصنيف العالمي للجامعات حسب الأداء الأكاديمي

عشية اجتماعٍ أوروبي.. عريقات يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين

عشية اجتماعٍ أوروبي.. عريقات يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين

بالصور: الكشف عن تفاصيل لقاء وفدي حماس و&#34;الديمقراطية&#34; بغزة

بالصور: الكشف عن تفاصيل لقاء وفدي حماس و"الديمقراطية" بغزة

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين عبر معبر رفح

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين عبر معبر رفح

قيادي بـ&#34;حماس&#34;: حملة الفجر العظيم مراكمة لانتصارات المقدسيين على الاحتلال

قيادي بـ"حماس": حملة الفجر العظيم مراكمة لانتصارات المقدسيين على الاحتلال

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسمين في سجن (عوفر)

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسمين في سجن (عوفر)

سلطات الاحتلال تتخذ قراراً بحق خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري

سلطات الاحتلال تتخذ قراراً بحق خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري

&#34;الأشغال الشاقة&#34; خمس سنوات لمدان بتهمة السرقة في طولكرم

"الأشغال الشاقة" خمس سنوات لمدان بتهمة السرقة في طولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;بيرزيت&#34; الأولى محلياً و51 عربياً بنتائج التصنيف العالمي للجامعات حسب الأداء الأكاديمي

"بيرزيت" الأولى محلياً و51 عربياً بنتائج التصنيف العالمي للجامعات حسب الأداء الأكاديمي

عشية اجتماعٍ أوروبي.. عريقات يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين

عشية اجتماعٍ أوروبي.. عريقات يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين عبر معبر رفح

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين عبر معبر رفح

قيادي بـ&#34;حماس&#34;: حملة الفجر العظيم مراكمة لانتصارات المقدسيين على الاحتلال

قيادي بـ"حماس": حملة الفجر العظيم مراكمة لانتصارات المقدسيين على الاحتلال

&#34;الأشغال الشاقة&#34; خمس سنوات لمدان بتهمة السرقة في طولكرم

"الأشغال الشاقة" خمس سنوات لمدان بتهمة السرقة في طولكرم

&#34;الخارجية&#34;: تدمير المحاصيل الزراعية شرقي غزة جريمة يُحاسب عليها القانون الدولي

"الخارجية": تدمير المحاصيل الزراعية شرقي غزة جريمة يُحاسب عليها القانون الدولي

الصحة بغزة: 360 ألف دولار تكلفة مشاريع الطاقة البديلة خلال 2019

الصحة بغزة: 360 ألف دولار تكلفة مشاريع الطاقة البديلة خلال 2019

الشرطة: حوادث المرور في المنخفض الأخير سجلت ارتفاعاً ملحوظاً

الشرطة: حوادث المرور في المنخفض الأخير سجلت ارتفاعاً ملحوظاً

منوعات

في عيد ميلادها الـ40.. سر عزوف مي عز الدين عن الزواج

في عيد ميلادها الـ40.. سر عزوف مي عز الدين عن الزواج

لم ينفِ.. أحمد العوضي يعلق على ارتباطه بـ &#34;ياسمين عبدالعزيز&#34;

لم ينفِ.. أحمد العوضي يعلق على ارتباطه بـ "ياسمين عبدالعزيز"

كندة علوش تتورط بسبب تصريحات عن زوجها السابق.. فكيف ردت؟

كندة علوش تتورط بسبب تصريحات عن زوجها السابق.. فكيف ردت؟

الاعتداء على مغنية راب مغربية حسناء.. والأخيرة تبكي ووجهها ينزف دماً

الاعتداء على مغنية راب مغربية حسناء.. والأخيرة تبكي ووجهها ينزف دماً

ماجد المهندس يعلن دخول تركي آل الشيخ غرفة العمليات.. ويكشف آخر ماطلبه منه

ماجد المهندس يعلن دخول تركي آل الشيخ غرفة العمليات.. ويكشف آخر ماطلبه منه

ريان جيلر ينطق الشهادة قبل إصابته بجلطة قلبية.. وشقيقة دنيا بطمة تبكيه

ريان جيلر ينطق الشهادة قبل إصابته بجلطة قلبية.. وشقيقة دنيا بطمة تبكيه

زينة تُحرج مراسلاً بسبب سؤال عن أحمد عز

زينة تُحرج مراسلاً بسبب سؤال عن أحمد عز

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها &#34;تغمز&#34; لتيم حسن

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها "تغمز" لتيم حسن

عربي

الجزائر: مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصاً في حادث مروري

الجزائر: مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصاً في حادث مروري

لبنان يُعقّب رسمياً على فيديو لتعرض محتجين موقوفين للضرب

لبنان يُعقّب رسمياً على فيديو لتعرض محتجين موقوفين للضرب

السودان: النيابة ترفض طلب الإفراج عن زوجة البشير

السودان: النيابة ترفض طلب الإفراج عن زوجة البشير

&#34;النواب الأردني&#34; يوافق على مقترح قانون يمنع الحكومة من استيراد الغاز من إسرائيل

"النواب الأردني" يوافق على مقترح قانون يمنع الحكومة من استيراد الغاز من إسرائيل