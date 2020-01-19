قمة برلين بشأن ليبيا تحث كل الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية





وتأمل ألمانيا والأمم المتحدة من خلال قمة برلين، في إقناع روسيا وتركيا والإمارات ومصر بالضغط على الطرفين حتى يوافقا على هدنة دائمة في طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

رام الله - دنيا الوطندعت مسودة البيان الختامي لقمة في ألمانيا، التي تضم قوى أجنبية تساند الطرفين المتحاربين في ليبيا يوم الأحد، جميع الأطراف للامتناع عن الأعمال العدائية، ضد المنشآت النفطية.وتعترف المسودة كذلك بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد المسموح له ببيع النفط الليبي، وستجري مناقشة المسودة خلال القمة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وتأتي الدعوة، بعد أن أغلق رجال قبائل متحالفون مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر كل المرافئ النفطية في شرق ليبيا.