دولي

قمة برلين بشأن ليبيا تحث كل الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية

قمة برلين بشأن ليبيا تحث كل الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية
مكان إقامة المحادثات في ألمانيا
رام الله - دنيا الوطن
دعت مسودة البيان الختامي لقمة في ألمانيا، التي تضم قوى أجنبية تساند الطرفين المتحاربين في ليبيا يوم الأحد، جميع الأطراف للامتناع عن الأعمال العدائية، ضد المنشآت النفطية.

وتعترف المسودة كذلك بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد المسموح له ببيع النفط الليبي، وستجري مناقشة المسودة خلال القمة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وتأتي الدعوة، بعد أن أغلق رجال قبائل متحالفون مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر كل المرافئ النفطية في شرق ليبيا.

وتأمل ألمانيا والأمم المتحدة من خلال قمة برلين، في إقناع روسيا وتركيا والإمارات ومصر بالضغط على الطرفين حتى يوافقا على هدنة دائمة في طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير

نتنياهو: ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير

تشاووش أوغلو: الأطراف متفقة على مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين

تشاووش أوغلو: الأطراف متفقة على مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين

لكشف الأنفاق.. إسرائيل تبدأ بتركيب أجهزة استشعار على الحدود مع لبنان

لكشف الأنفاق.. إسرائيل تبدأ بتركيب أجهزة استشعار على الحدود مع لبنان

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يرفض تسليم مواد التحقيق لمحامي نتنياهو

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يرفض تسليم مواد التحقيق لمحامي نتنياهو

طهران تَرُد على ماكرون: اسمه الخليج &#34;الفارسي&#34;

طهران تَرُد على ماكرون: اسمه الخليج "الفارسي"

ثمانية قتلى جراء حريق داخل مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في التشيك

ثمانية قتلى جراء حريق داخل مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في التشيك

غضب في الصين لانتهاك شابتين حرم المدينة المحرمة في بكين

غضب في الصين لانتهاك شابتين حرم المدينة المحرمة في بكين

اعتصامات كبيرة للمسلمين في الهند ضد قانون المواطنة

اعتصامات كبيرة للمسلمين في الهند ضد قانون المواطنة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل (18) مواطناً من الضفة بينهم سيدة وفتى

قوات الاحتلال تعتقل (18) مواطناً من الضفة بينهم سيدة وفتى

الديمقراطية: نقل سفارة هندوراس إلى القدس خطأ سياسي

الديمقراطية: نقل سفارة هندوراس إلى القدس خطأ سياسي

&#34;التربية&#34; تستنكر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة دير نظام برام الله

"التربية" تستنكر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة دير نظام برام الله

هيئة الأسرى: هكذا تعمد جنود الاحتلال ترك كلب ينهش رقبة طفل قاصر

هيئة الأسرى: هكذا تعمد جنود الاحتلال ترك كلب ينهش رقبة طفل قاصر

الصحة بغزة: نفذنا مشاريع للمياه والصرف الصحي بـ (489) ألف دولار خلال 2019

الصحة بغزة: نفذنا مشاريع للمياه والصرف الصحي بـ (489) ألف دولار خلال 2019

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من القدس

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من القدس

حواتمة: 2020 يحمل استحقاقات سياسية كبرى.. الأحمد: حريصون على أفضل العلاقات مع &#34;الديمقراطية&#34;

حواتمة: 2020 يحمل استحقاقات سياسية كبرى.. الأحمد: حريصون على أفضل العلاقات مع "الديمقراطية"

مخابرات الاحتلال تُسلم خطيب المسجد الأقصى استدعاءً للتحقيق

مخابرات الاحتلال تُسلم خطيب المسجد الأقصى استدعاءً للتحقيق

منوعات

في عيد ميلادها الـ40.. سر عزوف مي عز الدين عن الزواج

في عيد ميلادها الـ40.. سر عزوف مي عز الدين عن الزواج

لم ينفِ.. أحمد العوضي يعلق على ارتباطه بـ &#34;ياسمين عبدالعزيز&#34;

لم ينفِ.. أحمد العوضي يعلق على ارتباطه بـ "ياسمين عبدالعزيز"

كندة علوش تتورط بسبب تصريحات عن زوجها السابق.. فكيف ردت؟

كندة علوش تتورط بسبب تصريحات عن زوجها السابق.. فكيف ردت؟

الاعتداء على مغنية راب مغربية حسناء.. والأخيرة تبكي ووجهها ينزف دماً

الاعتداء على مغنية راب مغربية حسناء.. والأخيرة تبكي ووجهها ينزف دماً

ماجد المهندس يعلن دخول تركي آل الشيخ غرفة العمليات.. ويكشف آخر ماطلبه منه

ماجد المهندس يعلن دخول تركي آل الشيخ غرفة العمليات.. ويكشف آخر ماطلبه منه

ريان جيلر ينطق الشهادة قبل إصابته بجلطة قلبية.. وشقيقة دنيا بطمة تبكيه

ريان جيلر ينطق الشهادة قبل إصابته بجلطة قلبية.. وشقيقة دنيا بطمة تبكيه

زينة تُحرج مراسلاً بسبب سؤال عن أحمد عز

زينة تُحرج مراسلاً بسبب سؤال عن أحمد عز

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها &#34;تغمز&#34; لتيم حسن

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها "تغمز" لتيم حسن

عربي

الجزائر: مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصاً في حادث مروري

الجزائر: مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصاً في حادث مروري

لبنان يُعقّب رسمياً على فيديو لتعرض محتجين موقوفين للضرب

لبنان يُعقّب رسمياً على فيديو لتعرض محتجين موقوفين للضرب

السودان: النيابة ترفض طلب الإفراج عن زوجة البشير

السودان: النيابة ترفض طلب الإفراج عن زوجة البشير

مظاهرات لبنان: ليلة ثانية من الاشتباكات العنيفة في &#34;أسبوع الغضب&#34;

مظاهرات لبنان: ليلة ثانية من الاشتباكات العنيفة في "أسبوع الغضب"