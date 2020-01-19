شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: نفذنا مشاريع للمياه والصرف الصحي بـ (489) ألف دولار خلال 2019

الصحة بغزة: نفذنا مشاريع للمياه والصرف الصحي بـ (489) ألف دولار خلال 2019
رام الله - دنيا الوطن
أشار التقرير الإحصائي، الذي أصدره مركز المعلومات الصحي الفلسطيني، أن تكلفة مشاريع المياه والصرف الصحي التي نفذتها وزارة الصحة بقطاع غزة، خلال العام المنصرم 2019 بلغت أكثر من (489) ألف دولار أمريكي.

وأوضح مدير عام الهندسة والصيانة، بسام الحمادين، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن تلك المشاريع، تنوعت ما بين حفر آبار مياه في عدة مستشفيات منها: الرنتيسي، ومجمع الشفاء الطبي، ومستشفى النصر، وتركيب محطات تحلية في عدة مستشفيات منها: النجار والهلال الإماراتي، ومجمع ناصر، وتأهيل شبكات لأقسام غسيل الكلى والتعقيم، والغسيل، ومياه الشرب في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: 360 ألف دولار تكلفة مشاريع الطاقة البديلة خلال 2019

الصحة بغزة: 360 ألف دولار تكلفة مشاريع الطاقة البديلة خلال 2019

الشرطة: حوادث المرور في المنخفض الأخير سجلت ارتفاعاً ملحوظاً

الشرطة: حوادث المرور في المنخفض الأخير سجلت ارتفاعاً ملحوظاً

توقيع مذكرة تعاون بين هيئة مكافحة الفساد ومركز (شمس)

توقيع مذكرة تعاون بين هيئة مكافحة الفساد ومركز (شمس)

وزيرة الصحة: شُحنة من أدوية السرطان والدم والثلاسيميا في طريقها لغزة

وزيرة الصحة: شُحنة من أدوية السرطان والدم والثلاسيميا في طريقها لغزة

قوات الاحتلال تعتقل (18) مواطناً من الضفة بينهم سيدة وفتى

قوات الاحتلال تعتقل (18) مواطناً من الضفة بينهم سيدة وفتى

الديمقراطية: نقل سفارة هندوراس إلى القدس خطأ سياسي

الديمقراطية: نقل سفارة هندوراس إلى القدس خطأ سياسي

&#34;الأوقاف&#34; تُعلن توفير 500 وظيفة على بند العقود لسد العجز بالمساجد

"الأوقاف" تُعلن توفير 500 وظيفة على بند العقود لسد العجز بالمساجد

&#34;التربية&#34; تستنكر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة دير نظام برام الله

"التربية" تستنكر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة دير نظام برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الشرطة: حوادث المرور في المنخفض الأخير سجلت ارتفاعاً ملحوظاً

الشرطة: حوادث المرور في المنخفض الأخير سجلت ارتفاعاً ملحوظاً

توقيع مذكرة تعاون بين هيئة مكافحة الفساد ومركز (شمس)

توقيع مذكرة تعاون بين هيئة مكافحة الفساد ومركز (شمس)

قوات الاحتلال تعتقل (18) مواطناً من الضفة بينهم سيدة وفتى

قوات الاحتلال تعتقل (18) مواطناً من الضفة بينهم سيدة وفتى

الديمقراطية: نقل سفارة هندوراس إلى القدس خطأ سياسي

الديمقراطية: نقل سفارة هندوراس إلى القدس خطأ سياسي

&#34;التربية&#34; تستنكر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة دير نظام برام الله

"التربية" تستنكر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة دير نظام برام الله

هيئة الأسرى: هكذا تعمد جنود الاحتلال ترك كلب ينهش رقبة طفل قاصر

هيئة الأسرى: هكذا تعمد جنود الاحتلال ترك كلب ينهش رقبة طفل قاصر

الصحة بغزة: نفذنا مشاريع للمياه والصرف الصحي بـ (489) ألف دولار خلال 2019

الصحة بغزة: نفذنا مشاريع للمياه والصرف الصحي بـ (489) ألف دولار خلال 2019

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من القدس

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من القدس

منوعات

في عيد ميلادها الـ40.. سر عزوف مي عز الدين عن الزواج

في عيد ميلادها الـ40.. سر عزوف مي عز الدين عن الزواج

لم ينفِ.. أحمد العوضي يعلق على ارتباطه بـ &#34;ياسمين عبدالعزيز&#34;

لم ينفِ.. أحمد العوضي يعلق على ارتباطه بـ "ياسمين عبدالعزيز"

كندة علوش تتورط بسبب تصريحات عن زوجها السابق.. فكيف ردت؟

كندة علوش تتورط بسبب تصريحات عن زوجها السابق.. فكيف ردت؟

الاعتداء على مغنية راب مغربية حسناء.. والأخيرة تبكي ووجهها ينزف دماً

الاعتداء على مغنية راب مغربية حسناء.. والأخيرة تبكي ووجهها ينزف دماً

ماجد المهندس يعلن دخول تركي آل الشيخ غرفة العمليات.. ويكشف آخر ماطلبه منه

ماجد المهندس يعلن دخول تركي آل الشيخ غرفة العمليات.. ويكشف آخر ماطلبه منه

ريان جيلر ينطق الشهادة قبل إصابته بجلطة قلبية.. وشقيقة دنيا بطمة تبكيه

ريان جيلر ينطق الشهادة قبل إصابته بجلطة قلبية.. وشقيقة دنيا بطمة تبكيه

زينة تُحرج مراسلاً بسبب سؤال عن أحمد عز

زينة تُحرج مراسلاً بسبب سؤال عن أحمد عز

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها &#34;تغمز&#34; لتيم حسن

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها "تغمز" لتيم حسن

عربي

الجزائر: مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصاً في حادث مروري

الجزائر: مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصاً في حادث مروري

لبنان يُعقّب رسمياً على فيديو لتعرض محتجين موقوفين للضرب

لبنان يُعقّب رسمياً على فيديو لتعرض محتجين موقوفين للضرب

السودان: النيابة ترفض طلب الإفراج عن زوجة البشير

السودان: النيابة ترفض طلب الإفراج عن زوجة البشير

مظاهرات لبنان: ليلة ثانية من الاشتباكات العنيفة في &#34;أسبوع الغضب&#34;

مظاهرات لبنان: ليلة ثانية من الاشتباكات العنيفة في "أسبوع الغضب"