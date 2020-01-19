الصحة بغزة: نفذنا مشاريع للمياه والصرف الصحي بـ (489) ألف دولار خلال 2019

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رام الله - دنيا الوطن

أشار التقرير الإحصائي، الذي أصدره مركز المعلومات الصحي الفلسطيني، أن تكلفة مشاريع المياه والصرف الصحي التي نفذتها وزارة الصحة بقطاع غزة، خلال العام المنصرم 2019 بلغت أكثر من (489) ألف دولار أمريكي.



وأوضح مدير عام الهندسة والصيانة، بسام الحمادين، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن تلك المشاريع، تنوعت ما بين حفر آبار مياه في عدة مستشفيات منها: الرنتيسي، ومجمع الشفاء الطبي، ومستشفى النصر، وتركيب محطات تحلية في عدة مستشفيات منها: النجار والهلال الإماراتي، ومجمع ناصر، وتأهيل شبكات لأقسام غسيل الكلى والتعقيم، والغسيل، ومياه الشرب في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.