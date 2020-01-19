قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من القدس

اعتقالات - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً من مدينة القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن محمد سعيد الدوو، عقب دهم منزله في القدس، وحولته لمركز شرطة (المسكوبية)، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وشدّدت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح من إجراءاتها بحق المقدسيين في عدة أحياء، ونصبت عدداً من نقاط التفتيش في منطقة كنيسة الجثمانية قرب القدس القديمة، وفي بيت حنينا، وسلوان، ورأس العامود، ودققت في هويات المقدسيين، ونكلت بعدد من حملة هويات الضفة الغربية.



كما اقتحمت شرطة الاحتلال، عدة محلات تجارية في سلوان، وسط عمليات تفتيش للمركبات المارة هناك.