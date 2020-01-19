حواتمة: 2020 يحمل استحقاقات سياسية كبرى.. الأحمد: حريصون على أفضل العلاقات مع "الديمقراطية"





وانتقد سياسة العرقلة التي تتبعها سلطات الاحتلال، بما في ذلك تعطيل الإنتخابات في القدس. مؤكداً على ضرورة الربط بين تنظيم الانتخابات وضرورة أن تشمل مدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين. كما أشار إلى تغول سياسة الإستيطان، خاصة عشية الإنتخابات الإسرائيلية التشريعية، داعياً إلى رصّ الصفوف، بين أطراف منظمة التحرير الفلسطينية، تعزيزاً لمواجهة سياسات الاحتلال.



ومن جانبه، حواتمة، هنأ فتح، وعموم فصائل الثورة، بعيد الانطلاقة، مؤكداً على ضرورة أن يكون العام 2020 هو عام المواجهة الشاملة مع الاحتلال والمشروع الأميركي ـ الصهيوني. ففيه ستجري الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي تؤكد مؤشراتها منذ الآن أن إسرائيل مقبلة على أزمة سياسية، قد تلجأ حكومة نتنياهو إلى تفريغها بأعمال عدوانية ودموية ضد شعبنا في الضفة (بما فيها القدس) وقطاع غزة، كما تلجأ خلالها إلى المزيد من توسيع وتكثيف الإستيطان، الذي انتقل من كونه مستوطنات متفرقة إلى عمليات ضم منظمة للأرض في الميدان، وفي القانون الإسرائيلي، تمهيداً لرفع رقم المستوطنين في عموم الضفة والقدس إلى مليون مستوطن، بما يخلق حالة سياسية ديمغرافية شديدة التعقيد على المشروع الوطني الفلسطيني.



وأضاف حواتمة، في العام 2020، سيتم الإعلان عن الشق السياسي لـ (صفقة ترامب ـ نتنياهو) بما هو إعلان رسمي عن اتخاذ الخطوات التي ترى سلطات الإحتلال أنها الطريق إلى استكمال مشروع "إسرائيل الكبرى"، وإفشال المشروع الوطني.



وخلص حواتمة إلى ضرورة أن ننتقل بالحالة الوطنية الفلسطينية إلى ما يمكننا من تجاوز خلافاتنا السياسية، ويسلحنا باستراتيجية وطنية للمواجهة في الميدان، عبر المقاومة الشعبية، وفي المحافل الدولية بالاستناد إلى قرارات الشرعية والقوانين الدولية التي تكفل لنا حقوقنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة.



وفي هذا السياق دعا حواتمة إلى أوسع حوار وطني بين فصائل المنظمة، وعلى مستوى مقرر، باعتباره السبيل إلى تعزيز القوة وامتلاك الاستراتيجية الوطنية، بالاستناد إلى قرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمركزي في الدورتين 27 + 28، والتي لم يعد مفهوماً لأحد ما هو سبب تعطيلها، بعدما تحللت سلطات الاحتلال من أية التزامات نحو اتفاق أوسلو أو بروتوكول باريس الاقتصادي.



وفيما خص الانتخابات، أكد حواتمة على التمسك بضرورة أن تعقد كذلك في القدس، وليس خارجها، فهذا هو أحد عناوين معركة القدس ضد التهويد والضم.





واستبعد حواتمة أن تعطي حكومة الاحتلال رداً على رسالة السلطة بالسماح بإجراء الإنتخابات في القدس، لا قبل الإنتخابات الإسرائيلية ولا بعدها، لذلك علينا، قال حواتمة، أن نجمع بين تمسكنا بحقنا في إنتخابات في القدس، وفي كافة مناطق الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وبين تأكيد جديتنا أمام الرأي العام في تنظيم الانتخابات، ورفض العراقيل الإسرائيلية، وتجنيد كل عناصر القوة في هذا الميدان.



وشدد حواتمة على ضرورة أن تشكل الانتخابات مدخلاً نحو مسيرة إنهاء الانقسام وإغلاق الجرح النازف، الذي تستغله سلطات الاحتلال، بما في ذلك فرض الحصار الظالم على القطاع.



كما دعا إلى استكمال خطوة إعادة بناء المؤسسة الوطنية، بإنتخاب مجلس وطني جديد بقانون التمثيل النسبي الكامل، حيث أن أعضاء المجلس التشريعي المنتخب هم في الوقت نفسه أعضاء في المجلس الوطني، فيبقى إذن إنتخاب أعضاء المجلس الوطني في الخارج، كي يشكلوا، كمجموعات منتشرة في الدول المضيفة للاجئين، أو في مناطق الشتات، الرقابة الشعبية المنظمة على عمل المؤسسات الوطنية في الخارج، كما يمارس المجلس التشريعي رقابته على المؤسسات في الداخل.



واتفق الطرفان على ضرورة بذل الجهود الضرورية لتعجيل رجوع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى مخيماتهم، وتوفير المساعدات الضرورية لهم، كما اتفق على ضرورة مواصلة التحرك في لبنان، رغم ما يعيشه من أزمات، بما يصون الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين فيه.



رام الله - دنيا الوطنانعقد في مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في العاصمة السورية دمشق، اجتماع قيادي بين الجبهة وحركة فتح، تباحث فيه الطرفان في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا الوطنية والإقليمية، وكيفية بلورة إستراتيجية توحد الصف الوطني الفلسطيني، في مواجهة الاستحقاقات التي تواجه القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ومستقبلها، في ظل الأجواء شديدة التوتر والغليان التي تجتاح المنطقة من مشرقها إلى مغربها.ترأس وفد الجبهة الأمين العام، نايف حواتمة، وضم عضوي المكتب السياسي، معتصم حمادة، وحسن عبد الحميد، وعدداً بارزاً من أعضاء اللجنة المركزية للجبهة.بينما ضم وفد فتح، عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، ود. سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كما حضر الاجتماع، الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية.وفد فتح نقل تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى حواتمة وقيادة الجبهة، وحرص فتح على أحسن العلاقة معها بإعتبارها في مقدمة فصائل المنظمة وأبدى إرتياحه للأجواء الإيجابية التي عبرت عنها فصائل المنظمة بما يتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة.