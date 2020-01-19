مخابرات الاحتلال تُسلم خطيب المسجد الأقصى استدعاءً للتحقيق

الشيخ عكرمة صبري

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رام الله - دنيا الوطن

سلّمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري، استدعاء للتحقيق معه.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل الشيخ صبري في مدينة القدس، وطلبت منه الحضور للتحقيق في مركز شرطة "القشلة"، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية الفلسطينية.