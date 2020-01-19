شؤون فلسطينية

عائلة فلسطينية تُناشد الرئيس المصري للكشف عن مصير نجلها

عائلة فلسطينية تُناشد الرئيس المصري للكشف عن مصير نجلها
الشاب الفلسطيني المفقود
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت عائلة الشاب الفلسطيني عبد الرحيم فهيم المملوك، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتدخل للكشف عن مصير نجلها المفقود في مصر.

وقالت العائلة، إن نجلهم عبد الرحيم، فقد في مصر بعد عودته من سوريا، في طريقه لقطاع غزة، مشددين على أنه لا يوجد أي معلومات عنه منذ سبعة أشهر.

وأضافت العائلة: "نناشد الرئيس المصري، للعمل على الكشف عن مصره وعودته إلى حضن عائلته، خاصة وأن له بنت لم يرها منذ عدة سنوات.

وتابعت العائلة: "سمعنا وعودات كثيرة، ومن عدة جهات للعمل على كشف مصيره، إلا أن ذلك لم يكن ذي جدوى".

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