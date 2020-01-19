تشاووش أوغلو: الأطراف متفقة على مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين

تشاووش أوغلو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، إن الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، اتفقت على مسودة البيان الختامي حول المؤتمر.



وأعرب تشاووش أوغلو، عقب لقاء له مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة الألمانية برلين، عن توقعه بأن مؤتمر برلين، الذي ينطلق اليوم، سيخرج بنتائج إيجابية، بحسب (الأناضول).



وأضاف "أجرينا ليلة السبت، آخر المباحثات حول البيان المشترك (للمؤتمر)، وهناك مسودة تتفق عليها الأطراف، وستوضع أمام القادة"، مشيراً إلى أن جهود الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، هيأت أرضية تنظيم المؤتمر.



ولفت تشاووش أوغلو، إلى أن توقع حل جميع المشكلات في ليبيا عبر مؤتمر برلين، سيكون تفاؤلاً مبالغاً فيه، مضيفاً أنه "يتعين علينا مواصلة هذه الجهود، حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا بعد مؤتمر برلين".



ويشارك في مؤتمر برلين، كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وقائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر.



كما تشارك في المؤتمر، أربع منظمات دولية، ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.