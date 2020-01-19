لكشف الأنفاق.. إسرائيل تبدأ بتركيب أجهزة استشعار على الحدود مع لبنان





وادّعى الجيش الإسرائيلي، في حينه، أنه فجّر ستة أنفاق هجومية عند الحدود مع لبنان، يمتد أحدها بين قرية عيتا الشعب في جنوب لبنان وبلدة "زرعيت" الإسرائيلية.



وتشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية، إلى أنه لا يوجد أي أنفاق من لبنان خارقة للحدود الشمالية، حيث تم الشروع بالبنية التحتية التكنولوجية كخطوة استباقية، وردع حزب الله من أي محاولات لحفر الأنفاق.



ووفقاً لـ (القناة 13) الإسرائيلية، فإن البنية التحتية، التي تم نشرها على الحدود، تستند إلى "تكنولوجيا فريدة من نوعها، وتمت ملاءمتها لطبيعة المنطقة عند الحدود الشمالية".

رام الله - دنيا الوطنبدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم، بنشر بنية تحتية تكنولوجية؛ لكشف ورصد مواقع حفر الأنفاق على الحدود اللبنانية، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجيش.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العملية، تأتي بعد عام ونيف من العملية العسكرية، التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي تسمية "درع شمالي"، وتم خلالها كشف أنفاق حفرها (حزب الله) تحت الشريط الحدودي، كما نقل موقع (عرب 48).