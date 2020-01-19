الجزائر: مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصاً في حادث مروري



وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلات ضحايا اصطدام الحافلتين.



ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، فقد كلّف تبون الوزير الأول، عبد العزيز جراد، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للتكفل بالمصابين، وتقديم الدعم اللازم لعائلات الضحايا.



وفي السياق ذاته، أمر الوزير الأول كلاً من وزير الداخلية، والجماعات المحلية، والتهيئة العمرانية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالتوجه إلى مكان الحادث. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو توثق ما وصفته (الشروق) بـ (الكارثة والمجزرة).

رام الله - دنيا الوطنوقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حادث مروري في ولاية الوادي الجزائرية، أسفر عن مقتل 12 شخصاً، وإصابة 46 آخرين، حسبما ذكرت صحيفة (الشروق) الجزائرية.وقالت مصادر من الحماية المدنية: إن خمسة جرحى على الأقل في (حالة حرجة)، إثر الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 3 ببلدية أسطيل، ونجم عن اصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين، وفق (سكاي نيوز) عربية.