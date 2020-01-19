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دولي

طهران تَرُد على ماكرون: اسمه الخليج "الفارسي"

طهران تَرُد على ماكرون: اسمه الخليج "الفارسي"
الخليج الفارسي
رام الله - دنيا الوطن
نشر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، تغريدة على (تويتر) قال: إنه يصحح فيها تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، و"تحريفه" لاسم (الخليج الفارسي).

ونقلت (روسيا اليوم) ما كتبه موسوي: "نذكر السيد ماكرون بأن الخليج الواقع جنوب إيران له اسم واحد فقط، وهو الخليج الفارسي".


وأضاف: "إن تواجدكم العسكري في الخليج الفارسي، خطأ بحجم خطئكم في تسميته، كلا الخطأين كبير لكنهما قابلان للتعويض ويمكن تصحيحهما".

وأشارت وكالات أنباء إيرانية، إلى أن ماكرون "حرف في تصريح له، أمس السبت، اسم الخليج الفارسي واستخدم الاسم المزيف له".


وتظهر تغريدات سابقة للرئيس الفرنسي، أنه يستخدم تسمية (الخليج العربي- الفارسي) للإشارة إلى الخليج المتنازع على تسميته.

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