لبنان يُعقّب رسمياً على فيديو لتعرض محتجين موقوفين للضرب
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، بياناً تعقيباً على تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق تعرض محتجين موقوفين للضرب على أيدي عناصر للأمن.
ويظهر الفيديو، الذي نقلته (روسيا اليوم) وقيل إنه سجل في ثكنة الحلو بالعاصمة بيروت، عناصر للأمن اللبناني، وهم يعتدون بالضرب على متظاهرين موقوفين لدى خروجهم من عربة تابعة لقوات الأمن.
وأحدث هذا الفيديو صدى واسعاً في (تويتر)، في وقت يمر فيه لبنان بجولة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية.
وأكدت قوى الأمن الداخلي على حسابها الرسمي في (تويتر) أن مديرها العام اللواء عماد عثمان، أمر فوراً بفتح تحقيق في الحادث، متعهداً بتوقيف أي عنصر اعتدى على المعتقلين.
وأكدت قوى الأمن الداخلي على حسابها الرسمي في (تويتر) أن مديرها العام اللواء عماد عثمان، أمر فوراً بفتح تحقيق في الحادث، متعهداً بتوقيف أي عنصر اعتدى على المعتقلين.
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