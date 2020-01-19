لبنان يُعقّب رسمياً على فيديو لتعرض محتجين موقوفين للضرب

أصدرت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، بياناً تعقيباً على تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق تعرض محتجين موقوفين للضرب على أيدي عناصر للأمن.





ويظهر الفيديو، الذي نقلته (روسيا اليوم) وقيل إنه سجل في ثكنة الحلو بالعاصمة بيروت، عناصر للأمن اللبناني، وهم يعتدون بالضرب على متظاهرين موقوفين لدى خروجهم من عربة تابعة لقوات الأمن.





