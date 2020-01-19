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"مجموعة الفنادق العربية": الفنادق التي ستُقام ببيت لحم توفر 1000 فرصة عمل

"مجموعة الفنادق العربية": الفنادق التي ستُقام ببيت لحم توفر 1000 فرصة عمل
اشتية خلال وضع حجر الأساس لفنادق في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
في إطار خطة الحكومة بتطوير قطاع السياحة في محافظة
بيت لحم، وضع رئيس الوزراء، د. محمد إشتية أمس السبت حجر الأساس لإقامة أربعة فنادق جديدة؛ لخدمة القطاع السياحي في فلسطين.

وقالت وزير السياحة والآثار، رولا معايعة، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن العام الماضي 2019 شهد ازدياداً كبيراً في عدد السياح الوافدين إلى فلسطين وزيادة كبيرة في نسب الإقامة، وخاصة في مدينة بيت لحم، مما شجع الكثيرين بالاستثمار في القطاع السياحي.

وأضافت: أن المستثمرين سيبدؤون ببناء الفنادق خلال الأشهر
القادمة، لاستيعاب حجم السياحة المتنامي، مشيرة إلى أن الفنادق الأربعة، ستوفر أكثر من 1300 غرفة فندقية جديدة.

وأوضحت وزيرة السياحة والآثار، أن الحكومة منذ تشكيلها كان لها اهتمام كبير بتطوير المحافظات، حسب إمكانياتها، ومحافظة بيت لحم كان العمل على أن تكون عنقوداً سياحياً، والآن جاري العمل من أجل تنميته.

من جانبه، قال رئيس مجموعة الفنادق العربية في فلسطين، إلياس العرجا: إن رجال الأعمال في القطاع الخاص بمحافظة بيت لحم لجؤوا للاستثمار في مجال السياحة كونه فرصة هامة للاستثمار الأمر الذي دفع القطاع الخاص لبناء أربعة فنادق تتسع لأكثر من 1500 غرفة ستؤمن حوالي ألف فرصة عمل لخدمة السائحين.

وأكد العرجا، أن أعداد السائحين في فلسطين بازدياد مُطّرد، وخاصة في محافظة بيت لحم، مؤكداً أن الحكومة ووزارة السياحة بذلت جهوداً كبيرة للترويج للسياحة في فلسطين والتشتبيك مع شركات السياحة العالمية، إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية في توفير الأمن والأمان.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة السياحة، جريس قمصية: إن وضع حجر الأساس لأربعة فنادق وافتتاح آخر في بيت لحم جاء نتيجة الإيعاز من وزارة السياحة لتطوير القطاع السياحي باعتباره أحد أهم القطاعات التي تحافظ على الموروث الثقافي ما دفع المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع استناداً على المؤشرات
الإيجابية التي أحرزها قطاع السياحة.

وأكد قمصية تمكن الحكومة من إقناع القطاع السياحي الخاص ضمن خطة التنمية بالعنقود السياحي من الاستثمار في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن هناك توجها كبيراً لإقامة المزيد من الفنادق في الأشهر القليلة القادمة في مختلف المحافظات، موضحاً ًأن هناك تصاعداً في الأرقام القياسية لأعداد السياح الأجانب مقارنة بالأعوام القادمة بواقع 15%.

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