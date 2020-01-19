شؤون فلسطينية

سلهب: الرباط في باحات الأقصى واجب للتصدي لانتهاكات الاحتلال الهمجية

سلهب: الرباط في باحات الأقصى واجب للتصدي لانتهاكات الاحتلال الهمجية
قوات الاحتلال في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شدد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، عبد العظيم سلهب، على ضرورة وأهمية توافد أبناء شعبنا للمسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أن الرباط في باحاته واجب للتصدي لانتهاكات الاحتلال الهمجية التي تمارس بحق المصلين.

وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، على صمود وثبات أبناء شعبنا وعلى قدسية المسجد الأقصى، وأنه حق خالص للمسلمين وأن لا علاقة لليهود به بالمطلق، داعياً أبناء شعبنا إلى مواصلة التوافد للصلاة فيه 
والتواجد الدائم في باحاته.

بدوره، أكد أمين سر حركة فتح في القدس، شادي مطور، أن الجمعة المقبلة، ستشهد تزايداً في أعداد المصلين والمرابطين في باحات المسجد الأقصى المبارك، تصدياً لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسات والمصلين، الهادفة لتغيير هوية القدس، وتحويلها إلى عاصمة يهودية.

وقال مطور: إن الاحتلال يحارب المقدسيين بكل أداوته القمعية من اعتقال وإبعاد للمواطنين، واعتداء على المصلين، خاصة في المسجد الأقصى، وباب الرحمة، مشيراً إلى أن كل محاولات الاحتلال لثني المواطنين في الدفاع عن مقدساتهم، ستبوء بالفشل.

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