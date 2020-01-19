اجتماع اليوم لبدء التحرك شعبياً ورسمياً للحفاظ على (أونروا) في القدس



وحذر من إجراءات الاحتلال لإنهاء عمل الوكالة، وشطب حق العودة، لاسيما محاولات ما يسمى برئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليون، لسن قانون يحظر الوكالة في المدينة، وكذلك حملة التحريض التي يشنها على القائمين على (أونروا) واتهامهم بالفساد.





وشدّد حنون على أهمية الدور الدولي في بقاء الوكالة واستمرار عملها، لاسيما مع تصويت 170 دولة لتجديد التفويض الممنوح لها، رغم المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لمنع هذا التجديد.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون، أن اجتماعاً مهماً، سيُعقد اليوم إيذاناً ببدء التحرك شعبياً ورسمياً على عدةأصعدة للحفاظ على وكالة (أونروا) والمؤسسات التابعة لها في مدينة القدس.وقال حنون في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد: إن الاجتماع، سيبحث المسؤوليات المناطة بالكل الوطني للحفاظ على وكالة (أونروا) وإعداد خطة لمواجهة الهجمة الشرسة، التي تستهدف عملها لاسيما في مدينة القدسالمحتلة، ناهيك عن التحرك القانوني بهذا الشأن لإبقاء مؤسسات الوكالة في المدينة كجزء من استمرار عملها، وفقاً للتفويض الممنوح لها.