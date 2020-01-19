الاحتلال يُغلق حاجز حوارة بزعم العثور على عبوتين ناسفتين

قوات الاحتلال تغلق حاجز حوارة "أرشيفية"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز حوارة جنوب نابلس، والطريق الواصل بين محافظتي نابلس وقلقيلية.



وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، أغلقت الحاجز والطريق؛ وذلك بعد انتشار مجموعة من المستوطنين على الطرقات، خاصة بالقرب من مدخل مستوطنة (يتسهار)، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وكانت قوات الاحتلال، قد أعلنت صباح اليوم، العثور على عبوتين ناسفتين بمحطة انتظار باصات للمستوطنين قرب نابلس، ما تسبب بحالة استنفار وطوارئ.