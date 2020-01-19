الخواجا: اجتماع موسع اليوم لبناء خطة وطنية متصاعدة للتصدي للخطط الاستيطانية



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن الاجتماع، سيضع حجر الأساس لخطة مقترحة وتقديم نموذج جديد لحماية المناطق المستهدفة، وتعزيز صمود المواطنين عبر توحيد الكل الفلسطيني، وتفعيل العمل الشعبي.



وأضاف الخواجا: أن الخطة ستشمل عدة أشكال مختلفة، جزء منها سيركز على زراعة الزيتون في المناطق المهددة، وآخر لتعزيز حملة الحق في التعليم، خاصة في منطقة الأغوار والتجمعات البدوية، إضافة إلى محاولة تشجيع التواجد الفلسطيني في مناطق المصنفة (ج) بأشكال مختلفة وبمشاركة مؤسسات رسمية ومجتمع مدني.





وأشار إلى أن الأيام المقبلة، ستشهد مشاركة واسعة في مختلف النشاطات الشعبية في مناطق الاحتكاك؛ لتعزيز الوجود الفلسطيني وبناء حالة فلسطينية وانتفاضة شعبية عارمة وعصيان مدني، يتحدى كافة سياسات الاحتلال، خاصة في المناطق المصنفة (ج) والقدس.





وحذر الخواجا من نكبة جديدة، لأن كافة القرى الواقعة على نقاط التماس مهددة بعملية تهجير، وأننا أمام مرحلة تصفية للوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على أكبر مساحات قد تصل إلى 65%.

رام الله - دنيا الوطنأعلن منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا عن اجتماع موسع، سيعقد اليوم في هيئة مقاومة الجداروالاستيطان، بدعوة من الهيئة لكافة اللجان الشعبية، والقوى والفعاليات؛ لبناء خطة وطنية متصاعدة؛ للتصدي للخطط الاستيطانية.