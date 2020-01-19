تفكجي: الاحتلال يُسيطر على 80% من التعليم داخل حدود القدس



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن الاحتلال يسعى لإقامة أكبر مطار وتوسيع مناطق صناعية في محاولة لمنع إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس، مشيراً إلى محاولات ضم أجزاء من الضفة، لتوسيع حدود بلدية الاحتلال في القدس المحتلة.



ولفت التفكجي إلى أن الاحتلال، بدأ بسياسة ممنهجة لسلب حماية دولية، عن طريق المحميات الطبيعية المعترف بها دولياً، على غرار عمليات الضم التي تعتبر جرائم حرب.

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خبير الاستيطان خليل التفكجي، أن الاحتلال يسيطر على 80% من التعليم داخل حدود القدس المحتلة، في إطار برنامج إسرائيلي لأسرلة المنهاج التعليمي، وطمس الهوية الفلسطينية، والسيطرة على المكان والتعليم والمواطنين.