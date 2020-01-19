عشراوي: الخطة الأمريكية الإسرائيلية تُريد تحويل فلسطين لتجمعات سكانية



وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد: أن الخطة الأمريكية الإسرائيلية، تريد تحويل فلسطين إلى تجمعات سكانية، أو تجمعات ترابط قرى تحت السيادة الإسرائيلية، أو كيان فلسطيني، يبقى منقوصاً أقل من دولة.



وأكدت عشراوي، أن الإدارة الأمريكية، تتخذ خطوات أحادية الجانب؛ لإلغاء الحق الفلسطيني، وتصفية القضية الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي: إن الإدارة الأمريكية، تنفذ ما تسمى (صفقة القرن) على الأرض، وإن ما تبقى هي تفاصيل كيفية تقديم الشعب الفلسطيني كلقمة سائغة لإسرائيل.