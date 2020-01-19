"النواب الأردني" يوافق على مقترح قانون يمنع الحكومة من استيراد الغاز من إسرائيل





وهتف المشاركون "تسقط اتفاقية العار"، و"التطبيع خيانة" إضافة إلى "اللي طبع واللي خان باع القدس مع عمان".





رام الله - دنيا الوطنأقر مجلس النواب الأردني، بأغلبية ساحقة، اليوم الأحد، قراراً يمنع استيراد غاز إسرائيل، ويحيله للحكومة؛ لتحويله لمشروع قانون.يذكر، أن مئات الأردنيين، قد احتشدوا عقب صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني بقلب العاصمة عمان؛ احتجاجاً على استيراد الغاز من إسرائيل، وفق اتفاق بقيمة 10 مليارات دولار، بدأ تنفيذها منذ أسبوعين، وتستمر لمدة 15 عاماً.