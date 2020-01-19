الكشف عن كميات الأمطار الهاطلة على فلسطين منذ بداية الموسم المطري
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، كميات الأمطار التي هطلت على محافظات الوطن، خلال المنخفض الجوي الأخير.
وشهد شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، عدة منخفضات جوية، وهطولاً كثيفاً للأمطار.
وفيما يلي الجدول الخاص بمجموع كميات الهطول منذ بداية الموسم المطري، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
كشفت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، كميات الأمطار التي هطلت على محافظات الوطن، خلال المنخفض الجوي الأخير.
وشهد شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، عدة منخفضات جوية، وهطولاً كثيفاً للأمطار.
وفيما يلي الجدول الخاص بمجموع كميات الهطول منذ بداية الموسم المطري، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
|الرقم
|المدينة
|كميات الامطار خلال المنخفض الحالي(ملم)
|المجموع منذ بداية الموسم(ملم)
| النسبى المئوية %
|المعدل السنوي العام(ملم)
|1-
|القدس
|20.8
|292.8
|55
|537.0
|2-
|جنين
|16.2
|324.5
|69
|468.2
|3-
|نابلس
|32.0
|415.9
|65
|660.1
|4-
|رام الله
|22.5
|336.4
|55
|615.2
|5-
|طولكرم
|20.5
|293.1
|49
|602.4
|6-
|قلقليية
|63.0
|482.5
|77
|624.9
|7-
|طوباس
|15.5
|292.5
|68
|431.2
|8-
|سلفيت
|25.0
|445.0
|64
|698.1
|9-
|بيت لحم
|17.8
|312.1
|60
|518.4
|10-
|أريحا
|2.4
|82.6
|50
|166.0
|11-
|الخليل
|16.4
|317.7
|56
|595.9
|12-
|بيت حانون
|7.0
|370.5
|88.6
|418.0
|13-
|بيت لاهيا
|35.5
|386.5
|89.3
|433.0
|14-
|خانيونس
|15.5
|89.7
|30.9
|290.0
|15-
|رفح
|25.5
|113.3
|48.0
|236.0
|16-
|جباليا
|25.0
|350.0
|83.1
|421.0
|17-
|التفاح
|31.0
|298.3
|70.2
|425.0
|18-
|دير البلح
|38.0
|255.0
|78.7
|324.0
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