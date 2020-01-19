الكشف عن كميات الأمطار الهاطلة على فلسطين منذ بداية الموسم المطري

الرقم المدينة كميات الامطار خلال المنخفض الحالي(ملم) المجموع منذ بداية الموسم(ملم) النسبى المئوية %



المعدل السنوي العام(ملم) 1- القدس 20.8 292.8 55 537.0 2- جنين 16.2 324.5 69 468.2 3- نابلس 32.0 415.9 65 660.1 4- رام الله 22.5 336.4 55 615.2 5- طولكرم 20.5 293.1 49 602.4 6- قلقليية 63.0 482.5 77 624.9 7- طوباس 15.5 292.5 68 431.2 8- سلفيت 25.0 445.0 64 698.1 9- بيت لحم 17.8 312.1 60 518.4 10- أريحا 2.4 82.6 50 166.0 11- الخليل 16.4 317.7 56 595.9 12- بيت حانون 7.0 370.5 88.6 418.0 13- بيت لاهيا 35.5 386.5 89.3 433.0 14- خانيونس 15.5 89.7 30.9 290.0 15- رفح 25.5 113.3 48.0 236.0 16- جباليا 25.0 350.0 83.1 421.0 17- التفاح 31.0 298.3 70.2 425.0 18- دير البلح 38.0 255.0 78.7 324.0

رام الله - دنيا الوطنكشفت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، كميات الأمطار التي هطلت على محافظات الوطن، خلال المنخفض الجوي الأخير.وشهد شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، عدة منخفضات جوية، وهطولاً كثيفاً للأمطار.وفيما يلي الجدول الخاص بمجموع كميات الهطول منذ بداية الموسم المطري، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: