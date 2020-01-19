شاهد: فيديو يَرصُد سطواً مسلحاً على بنك في بيت لحم











رام الله - دنيا الوطننشر الصحفي الفلسطيني، معاذ الشريدة، اليوم الأحد، مقطعاً مُصوراً، يرصد عملية السطو المسلح، التي وقعت صباح اليوم، على بنك بمنطقة دار صلاح شرق بيت لحم، وسلب مبلغ من المال.يُذكر، أن الشرطة الفلسطينية، أعلنت في وقت لاحق، أنها تمكنت من ضبط المركبة، التي استُخدمت في جريمة السطو.