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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة غرب رام الله

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة غرب رام الله
جنود الاحتلال - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، فتشت الغرف الصفية، وروعت الطلبة، وهددت باعتقال عدد منهم، بحجة إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين قرب القرية، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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