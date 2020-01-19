ثمانية قتلى جراء حريق داخل مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في التشيك

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رام الله - دنيا الوطن

قتل ثمانية أشخاص، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 29، جراء حريق اندلع، اليوم الأحد، في مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في جمهورية التشيك.



وقال ممثل خدمة الإسعاف وفق (روسيا اليوم): "الأطباء يتأكدون من المعطيات، نتيجة الحريق المأساوي في دار المتقاعدين بمدينة فيبرتي، قتل ثمانية أشخاص والإصابات 29 منها ثلاث إصابات بالغة".



ووفق ممثل الإسعاف، بدأ الحريق في السادسة صباحاً، والآن تمكن رجال الإطفاء من إخماده، وتعمل سبع فرق طبية بما في ذلك فريقان من ألمانيا.