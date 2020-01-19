هيئة الأسرى: 12 أسيراً مريضاً يواجهون القتل الطبي البطيء بمستشفى (الرملة)

الأسرى الفلسطينيون "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأحد: إن الأسرى المرضى القابعين فيما تسمى "مشفى سجن الرملة" والبالغ عددهم 12 أسيراً، يعانون من ظروف صحية واعتقاليه بالغة السوء والصعوبة، ويواجهون الموت البطيء بفعل سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل السلطات الإسرائيلية، وإدارة سجونها.



وذكرت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الأسرى المرضى القابعين في (الرملة) هم كل: خالد شاويش ومنصور موقدة ومعتصم رداد وناهض الأقرع وصالح صالح ورامي مصطفى وجمال زيد ومحمد صباغ وسامر العربيد وكتيبة الشاويش وأحمد سعادة وأحمد زهران، إضافة إلى أربعة أسرى أخرين يقمون برعايتهم والاهتمام بهم وهم كل من الأسير إياد رضوان وسامر أبو دياك وعليان عمور وأحمد أبو خضير.



وأكدت الهيئة، أن المرضى هناك يعانون من سياسة القتل الطبي المتعمد، حيث انعدام الخدمات الطبية والصحية، وعدم تشخيص الحالات المرضية، وانعدام تقديم العلاجات والأدوية اللازمة لهم، ومساومة الأسرى على العلاج، وتقديم المسكنات والمنومات.



يُذكر، أن الحالات المرضية القابعة بسحن (الرملة) الأصعب في السجون، فهناك المصابون بالرصاص والمعاقون والمشلولون والمصابون بأمراض وأورام خبيثة، يعانون منذ سنوات من تفاقم الأمراض في أجسامهم، ومن سياسة الإهمال الطبي، والمماطلة في الاستجابة لطلبات الإفراج المبكر لأسباب صحية، والتي يتقدم بها المحامون إلى اللجان الإسرائيلية المختصة بهذا الشأن.