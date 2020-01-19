إدارة المرور بغزة تُوضّح تطورات حالة الطرق اليوم

وأضافت: أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.



وتابعت: سُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث طرق، نتج عنها وفاة السيدة رنا عبد محمد النقلة (24 عاماً) وإصابة طفلتها (5 أعوام)، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة، بغزة: إن حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر، شهدتها المفترقات والشوارع الرئيسية في القطاع.ونوهت في بيان لها، إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة، وسوق المغازي في محافظة الوسطى، وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان و كافية.