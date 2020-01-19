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شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال واعتقال فلسطينيين من الضفة

رام الله - دنيا الوطن
شهد فجر اليوم الأحد، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، تخللها اندلاع مواجهات عنيفة واعتقال عدد من الفلسطينيين.

وبحسب المصادر المحلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال، حي الطيرة برام الله، وتمركزت في محيط دوار نيلسون منديلا، فيما اندلعت مواجهات عنيفة خلال انسحاب قوات الاحتلال من الحي فجراً، حيث جرى اعتقال المواطن أسامة نخلة من رام الله، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

كما اندلعت مواجهات أخرى، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، بعد اقتحامها حي البالوع في مدينة البيرة فجراً.

وخلال اقتحام  قوات الاحتلال لأحياء من مدينة القدس، اعتقلت المواطنين عرفات نجيب، وأمين صيام.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان عمرو محمد أبو هنية، نضال صفوان سليم، منصور عاصم سليم، وعلي حسام سويدان من بلدة عزون على حاجز بين نابلس وقلقيلية.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، واعتقلت أربعة أسرى محررين، وهم: أحمد سلطي ثوابتة، وأنس شاهر ديرية، وهوني أحمد طقاطقة، ويونس زكي ديرية، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، والتنكيل بهم وبعائلاتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مهند جابر أبو سل بعد مداهمة منزله بمخيم العروب شمالي مدينة الخليل.

تجدر الإشارة إلى أن مستوطنين مسلحين، هاجموا منازل المواطنين في حارة جابر القريبة مما تسمى مستوطنة (كريات أربع) المقامة على اراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك بحماية من جنود الاحتلال.

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