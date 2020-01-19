سطو مُسلح على بنك وسَلب مبلغ من المال شرق بيت لحم

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة الفلسطينية: إن مجهولين نفذوا جريمة سطو مسلح على بنك بمنطقة دار صلاح شرق بيت لحم، وسلبوا مبلغاً من المال.



وأضافت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": أن الأجهزة الأمنية، باشرت التحقيق، وشرعت بملاحقة الفاعلين.



وأعلنت الشرطة في وقت لاحق، ضبط المركبة التي استخدمت في جريمة السطو.



يشار إلى أن الاعتداءات على البنوك، ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتحديداً الصرافات الآلية.