البرغوثي: عنصرية نفتالي بينت تقمع المتضامنين مع الفلسطينيين

الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن عنصرية وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينت تصاعدت إلى درجة قمع الإسرائيليين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، ووصلت إلى حدود الممارسات الفاشية بقمع حرية الرأي والتعبير.



وقال في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن قمع الفلسطينيين واعتقالهم، وطرد المتضامنين الأجانب، وقمع حتى المتضامنين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، لن يفلح في وقف نضال الشعب الفلسطيني النبيل، ضد منظومة الاحتلال والتمييز العنصري، ومن أجل إسقاط نظام (الأبرتهايد) العنصري.



وأصدر بينت، مساء السبت، أمرًا إداريًا بإبعاد نشطاء يساريين إسرائيليين من الضفة الغربية، وحظر دخولهم إليها.



واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية الخطوة بـ"استثنائية"، إذ لم تستخدم مثل هذه الأوامر ضد إسرائيليين يهود في السابق، سوى ضد مستوطنين يشتبه بتنفيذهم اعتداءات "تدفيع الثمن" ضد ممتلكات الفلسطينيين في الضفة.