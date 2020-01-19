عاجل

  • مجهولون ينفذون جريمة سطو مسلح على بنك شرق بيت لحم ويسلبون مبلغاً من المال

  • السفير اللوح: الاتهامات الموجهة للمستشارة الطبي بالسفارة غير صحيحة

  • السفير اللوح: ما يجري تداوله حول إهمال السفارة المرضى بمصر كلام عار عن الصحة

  • السفير اللوح: نقدم مساعدات رمزية للمرضى الفلسطينيين في مصر

دولي

اعتصامات كبيرة للمسلمين في الهند ضد قانون المواطنة

اعتصامات كبيرة للمسلمين في الهند ضد قانون المواطنة
اعتصامات للمسلمين في الهند ضد قانون المواطنة
رام الله - دنيا الوطن
تحولت التظاهرات المتتالية منذ شهر ونصف شهر، رفضاً لقانون المواطنة في الهند إلى اعتصامات، تنفذها نساء في تحد للحكومة القومية الهندوسية، وبذلك دخل الاحتجاج ضد القانون الذي اعتبر معادياً للمسلمين مرحلة جديدة، بعدما تظاهر ضده مئات الآلاف منذ كانون الأول/ ديسمبر.

احتلت 200 امرأة صباحاً ومساء، طريق دلهي السريع منذ شهر، في حي شاهين باغ، ويشجعن نساء أخريات على الانضمام إليهن، وفق (مونتي كارلو) الدولية. 

في بهار، واوتار براديش، وكيرلا، وماديا براديش، والبنغال الغربية، ترفع لافتات وأعلام هندية، وتنظم اعتصامات سلمية في عشرين مدينة في البلاد، التي تضم 1.3 مليار نسمة للتنديد بالقانون الذي يسهل منح المواطنة الهندية إلى لاجئين شرط ألا يكونوا مسلمين.

وتقول عصمت زامل، واحدة من بين 150 امرأة يعتصمن في متنزه بكلكوتا، على غرار ما يحصل في شاهين باغ، إن "الهندوس، المسلمين، السيخ، النساء، النساء الكبيرات في السن، الأطفال، الإخوة، والجميع هنا، أصواتنا منتشر في كل مكان".

وبالرغم من أنه لا يستهدف المسلمين الهنود مباشرة، فإن قانون المواطنة أثار مخاوف هذه الأقلية التي تعد 14 بالمئة من سكان الهند، وتخشى أن تجعل الحكومة القومية الهندوسية أفرادها مواطنين من الدرجة الثانية.

وأدت التعبئة في بدايتها إلى اشتباكات عنيفة في بعض المناطق بين المتظاهرين والشرطة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصاً على الأقل.

وتشكل الاحتجاجات أكبر تحد لسلطة رئيس الحكومة ناريندرا مودي، الذي أعيد انتخابه بفارق كبير الربيع الماضي بعد وصوله إلى السلطة عام 2014، ورغم مصادقة البرلمان على القانون في 11 كانون الأول/ ديسمبر ودخوله حيز التنفيذ بداية كانون الثاني/يناير، لم يتراجع منسوب الغضب.

ويحتل مئات المتظاهرين أرضا في مدينة غايا بولاية بهار منذ ثلاثة أسابيع رغم برودة الطقس، وتم احصاء عشرة اعتصامات في هذه الولاية وحدها شمال الهند، أحدها في حي سابزي باغ في عاصمة الإقليم باتنا، وتؤكد شاغوفتا أمين، إحدى المشاركات في التجمع بسابزي باغ، أنه "لا يمكننا البقاء صامتين في المنازل في حين تقرر الحكومة اقتلاع مواطنتنا لأسباب طائفية"، ويزداد الحشد كل نهاية أسبوع في سابزي باغ ليصل إلى آلاف الأشخاص، ويحمل مسؤولون سياسيون وقادة طوائف المذياع لإلقاء خطابات.

وقد تم اعتقال ستة آلاف شخص؛ لتظاهرهم ضد القانون في ولاية أوتار براديش المجاورة، التي يهيمن عليها القوميون الهندوس، حيث قمعت الحركة بعنف أدى إلى قتلى.

وتتجمع نحو 100 امرأة في متنزه بمدينة فرانزي، بمقاطعة نارندرا مودي، لكنهن يواجهن خطر الطرد من طرف الشرطة التي تلاحقهن بتهمة "العصيان"، وقالت إحدى المشاركات نسرين ظفر للصحافة المحلية: "إن هذا الاعتصام ثابت كجبل، لن نتزحزح من هنا طالما لم تتحقق مطالبنا".

وحاولت الشرطة في ولاية ماديا براديش (وسط) طرد مئات الأشخاص المعتصمين في متنزه بمدينة إندورا، لكن في بعض الولايات التي تديرها أحزاب معارضة، مثل البنغال الغربية، تشجع الحكومات المحلية التعبئة سراً.

فيديو أرشيفي: الهند.. قتلى في مظاهرات جديدة ضد قانون الجنسية الجديد

 

أخبار ذات صلة

للمرة الأولى.. محامو ترامب يردون على &#34;لائحة الاتهام&#34;

للمرة الأولى.. محامو ترامب يردون على "لائحة الاتهام"

الاتحاد الأوروبي يُخطط لتخفيض مساعداته المالية لتركيا

الاتحاد الأوروبي يُخطط لتخفيض مساعداته المالية لتركيا

تقرير سري.. إخفاقات خطيرة في جهوزية أهم فرقة برية بالجيش الإسرائيلي

تقرير سري.. إخفاقات خطيرة في جهوزية أهم فرقة برية بالجيش الإسرائيلي

شاهد: ليبرمان ينسحب من لقاء على الهواء مباشرة بسبب وزيرة الثقافة

شاهد: ليبرمان ينسحب من لقاء على الهواء مباشرة بسبب وزيرة الثقافة

جراء أمطار غزيرة.. مصرع خمسة أشخاص جنوب شرق البرازيل

جراء أمطار غزيرة.. مصرع خمسة أشخاص جنوب شرق البرازيل

أردوغان: تركيا قد تتقدم أكثر داخل سوريا

أردوغان: تركيا قد تتقدم أكثر داخل سوريا

ترامب يُقدم وصفاً درامياً للدقائق التي سبقت مقتل قاسم سليماني

ترامب يُقدم وصفاً درامياً للدقائق التي سبقت مقتل قاسم سليماني

العثور على عشر جثث متفحمة داخل شاحنة في المكسيك

العثور على عشر جثث متفحمة داخل شاحنة في المكسيك

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

البرغوثي: عنصرية نفتالي بينت تقمع المتضامنين مع الفلسطينيين

البرغوثي: عنصرية نفتالي بينت تقمع المتضامنين مع الفلسطينيين

&#34;الإحصاء&#34; يُعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للربع الرابع 2019

"الإحصاء" يُعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للربع الرابع 2019

قوات الاحتلال تعتقل معلمة من محافظة الخليل بعد مداهمة منزلها

قوات الاحتلال تعتقل معلمة من محافظة الخليل بعد مداهمة منزلها

أسرى فلسطين: الاحتلال يبدأ العام الجديد بعمليات قمع وتنكيل بالأسرى

أسرى فلسطين: الاحتلال يبدأ العام الجديد بعمليات قمع وتنكيل بالأسرى

مُسنة احترق منزلها بالكامل تُناشد الضمائر الحية: أنقذونا من البرد القارس

مُسنة احترق منزلها بالكامل تُناشد الضمائر الحية: أنقذونا من البرد القارس

الاحتلال يعتقل خمسة أسرى محررين جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل خمسة أسرى محررين جنوب بيت لحم

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل

اختيار الفلسطينية حبش ضمن قائمة أكثر 50 مهندساً معمارياً مؤثراً بالشرق الأوسط

اختيار الفلسطينية حبش ضمن قائمة أكثر 50 مهندساً معمارياً مؤثراً بالشرق الأوسط

منوعات

ريان جيلر ينطق الشهادة قبل إصابته بجلطة قلبية.. وشقيقة دنيا بطمة تبكيه

ريان جيلر ينطق الشهادة قبل إصابته بجلطة قلبية.. وشقيقة دنيا بطمة تبكيه

زينة تُحرج مراسلاً بسبب سؤال عن أحمد عز

زينة تُحرج مراسلاً بسبب سؤال عن أحمد عز

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها &#34;تغمز&#34; لتيم حسن

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها "تغمز" لتيم حسن

إيميه صياح ترزق بتوأم.. شاهد أول صورة لهما

إيميه صياح ترزق بتوأم.. شاهد أول صورة لهما

هذا آخر ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل مصرعه

هذا آخر ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل مصرعه

نادية لطفي تدخل الرعاية المركزة لتدهور حالتها الصحية

نادية لطفي تدخل الرعاية المركزة لتدهور حالتها الصحية

رغم نفي والدتها.. علي غزلان يثير الجدل حول ارتباطه بـ &#34;منة عرفة&#34;

رغم نفي والدتها.. علي غزلان يثير الجدل حول ارتباطه بـ "منة عرفة"

&#34;كان نفسه يتجوز&#34;.. وفاة شقيق الفنانة نداء شرارة

"كان نفسه يتجوز".. وفاة شقيق الفنانة نداء شرارة

عربي

السراج يدعو لنشر قوة عسكرية دولية في ليبيا

السراج يدعو لنشر قوة عسكرية دولية في ليبيا

محتجون يغلقون ساحة الطيران ببغداد ومدن الجنوب تستعد للتصعيد

محتجون يغلقون ساحة الطيران ببغداد ومدن الجنوب تستعد للتصعيد

90 قتيلاً في هجوم حوثي على معسكر للجيش اليمني بمحافظة مأرب

90 قتيلاً في هجوم حوثي على معسكر للجيش اليمني بمحافظة مأرب

حفتر يصل إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا

حفتر يصل إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا