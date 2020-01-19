شؤون فلسطينية

"الإحصاء" يُعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للربع الرابع 2019

"الإحصاء" يُعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للربع الرابع 2019
منتجات غذائية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 0.11% خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.61 خلال العام 2019 مقارنة بـ 125.47 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007= 100).

ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بنسبة 8.89%، وأسعار السلع ضمن التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.62%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بنسبة 0.68%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.20%.

وسجلت أسعار الجملة للسلع المحلية خلال العام 2019 ارتفاعاً نسبته 1.41%، فيما انخفضت أسعار الجملة للسلع المستوردة بمقدار 0.86% مقارنة بالعام السابق.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة انخفاضاً مقداره 1.86% خلال الربع الرابع 2019 مقارنة بالربع الثالث 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 123.92 خلال الربع الرابع 2019 مقارنة بـ 126.28 خلال الربع الثالث 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية

كما سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضاً مقداره 1.91%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 127.58 خلال الربع الرابع 2019 مقارنة  بـ 130.06 خلال الربع الثالث 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضاً مقداره 0.91%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 121.14 خلال الربع الرابع 2019 مقارنة بـ 122.25 خلال الربع الثالث 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة انخفاضاً مقداره 6.04%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان بمقدار 6.79%، متأثرة بانخفاض أسعار الحيوانات الحية بمقدار 8.61%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل انخفاضاً مقداره 5.70%، متأثرةً بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار 7.83%.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 2.91%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 1.99%، خلال الربع الرابع 2019 مقارنة بالربع الثالث 2019.

فيما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.18%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 2.90%، ونشاط صنع الخشب ومنتجاته بنسبة 2.52%، ونشاط صنع المشروبات بنسبة 2.44%، ونشاط الأثاث والمنتجات الصناعية الأخرى بنسبة 1.05%، ونشاط منتجات طحن الحبوب والأعلاف بنسبة 0.80%، في المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة الأخرى كنشاط الورق ومنتجات الورق بمقدار 4.15%، ونشاط صنع منتجات الألبان بمقدار 2.39%، ونشاط منتجات الجلود بمقدار 2.38%، ونشاط الاسمنت والجير والجبس بمقدار 2.38%، ونشاط صنع اللحوم ومنتجاتها بمقدار 2.30%.

 الجدول يوضح الأهمية النسبية ونسب التّغير الربعية في الرقم القياسي لأسعار الجملة حسب الأنشطة الرئيسية في فلسطين خلال الفترة: الربع الأول – الربع الرابع 2019


الأنشطة الرئيسية الأهمية النسبية % نسب التّغير الربعية
2019
الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع
الزراعة 29.0 +0.99 -4.25 +2.19 -6.04
صيد الأسماك 0.10 5.10+ 5.05+ 3.55+ -1.99
التعدين واستغلال المحاجر 0.90 1.09+ 0.88+ 1.47+ -2.91
الصناعات التحويلية 70.0 0.42- 0.30- 0.33+ +0.18
الرقم القياسي العام 100 +0.06 -1.58 +0.94 -1.86

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