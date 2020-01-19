شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل معلمة من محافظة الخليل بعد مداهمة منزلها

قوات الاحتلال تعتقل معلمة من محافظة الخليل بعد مداهمة منزلها
اعتقال سيدة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها صباح اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم، السيدة روان شاكر قباجة من بلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل.

وأوضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه جرى اعتقال السيدة قباجة، بعد مداهمة منزلها وتفتيتشه وقلبه رأساً على عقب.

يذكر بأن السيدة قباجة معلمة وأم لأربعة أطفال.

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