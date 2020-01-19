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مظاهرات لبنان: ليلة ثانية من الاشتباكات العنيفة في "أسبوع الغضب"

مظاهرات لبنان: ليلة ثانية من الاشتباكات العنيفة في "أسبوع الغضب"
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
وقعت اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات أمن في لبنان في ليلة ثانية من أحداث العنف التي تشهدها البلاد خلال ما سماه المتظاهرون بـ"أسبوع الغضب".

وبحسب (بي بي سي) استهدف محتجون خلال اليومين الماضيين عدة مصارف وحطموا واجهاتها بأعمدة حديدية وطفايات حريق.

ويطالب المحتجون المصارف بالعدول عن القيود التي فرضتها مؤخرا على التوفير وتحويل الأموال إلى الخارج، كما ينددون بفشل محاولات تشكيل حكومة جديدة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية.

وعاد المتظاهرون إلى شوارع العاصمة اللبنانية بأعداد كبيرة احتجاجا على ما يرونه لامبالاة من قبل السلطات السياسية بمطالبهم. لكن سرعان ما تحول المشهد إلى مواجهات.

واتهمت قوات الأمن المتظاهرين بالتعرض لعناصر مكافحة الشغب وطالبتهم بالانسحاب، بينما اتهم المتظاهرون بدورهم فوات الأمن برشقهم بالحجارة والاعتداء عليهم.


وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور، قيل إنه لعنصر من قوات الأمن، يحرق خيم المتظاهرين في ساحة رياض الصلح، لكن السلطات نفت في بيان أن يكون الشخص في الفيديو عنصرا في قوى الأمن.

واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع في محاولات لتفريق المتظاهرين.


واتصل رئيس الجمهورية ميشال عون بكل من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية وقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ودعاهم للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت.

من جهته، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، المواجهات في وسط بيروت "مشهدا مجنونا ومشبوها ومرفوضا ويهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب".

وقال إن بيروت لن تكون "للمرتزقة والسياسات المعتمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".

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