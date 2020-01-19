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العراق: تجدد الصدامات بين المحتجين والقوات الأمنية في بغداد

العراق: تجدد الصدامات بين المحتجين والقوات الأمنية في بغداد
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر في العراق بأن الصدامات تجددت صباح اليوم الأحد في العاصمة بغداد بين المحتجين والقوات الأمنية.

وقال وفق ما نقلته (روسيا اليوم): "المحتجين أحرقوا الإطارات في ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع".

وأضاف أن "محتجين تحدثوا عن إطلاق رصاص حي من قبل القوات الأمنية، وتعرض خمسة منهم للاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع".

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