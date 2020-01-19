السفير اللوح يَرُد على الاتهامات للسفارة الفلسطينية بشأن مرضى غزة بالقاهرة

رد السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، على الاتهامات لسفارته بالتقصير في خدمة المرضى الفلسطينيين، وتحديداً القادمين من قطاع غزة؛ للعلاج في مصر.



وقال اللوح، في حديثه لـ "دنيا الوطن": بالنسبة لنا في السفارة نستقبل المرضى القادمين إلينا من قطاع غزة والضفة الغربية، الذين يحملون تحويلات طبية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية من دائرة العلاج بالخارج، ونقوم بإدخالهم للمستشفيات ومنحهم الكتب اللازمة للمستشفيات، ومتابعتهم أولاً بأول".



وأضاف اللوح: "كل مريض يتم استقباله من المستشار الطبي أو مساعديه، وإذا كان هناك عقبات أو إشكاليات تواجه المرضى فنحن نقوم بتذليل تلك العقبات بالتعاون الكامل مع مكتب وزير الصحة المصري، وفي كثير من الأحيان ننسق مع الأطباء الذين يعالجون الفلسطينيين".



وتابع اللوح: "نحن نقدم مساعدات رمزية للمرضى تعينهم على قضاء حوائجهم الإنسانية، ونساهم بشكل ملموس في شراء الخدمة الطبية، للذين يحملون تحويلات طبية لا تتوفر في المستشفيات التي يعالجون فيها".



وأكمل اللوح: "ما يجري تداوله حول إهمالنا بالسفارة كلام عار عن الصحة، ونحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه، وبعض الإشكاليات قد تفسر على أنها قصور من السفارة، حالات كثيرة من المرضى المفروض أن يمروا عبر مركز بمدينة العريش لتوفير أسرة لهم في المستشفيات المصرية إلا أن عدداً قليلاً جداً من يطبق ذلك، والبقية يأتي للسفارة، ونحن نقوم بهذا الدور".



واستكمل اللوح: "أي اتهامات للمستشار الطبي حسان طوقان، فإنها غير صحيحة، فهو يقدم خدمات جليلة ومستمرة للمرضى وأنا أشكره على ما يقوم به، ونقدر أن عدد الحالات المرضية كبير، فنحن نستقبل المرضى، ونجري اتصالات للسفارة؛ لتسهيل إدخال المرضى، وتقديم كل المساعدات اللازمة لهم".



واستطرد: "زرت المستشفيات المصرية، والخدمات التي تقدم للمرضى والجرحى خدمات ممتازة، والبعض يأتي لغزة للعلاج على حسابه الخاص، ويجد التكلفة عالية، ويحتاج إلى تغطية من السفارة، الأمر الذي يحتاج لإجراءات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتحويلة الطبية، ولكننا نبذل جهوداً لحل هذه المسألة مع وزارة الصحة الفلسطينية".



وقال اللوح: "أوجه نداء للمواطنين، الذين يأتون لمصر للعلاج على حسابهم الخاص، أن السفارة لا يوجد لها إمكانيات لتغطية العلاج، لأنه مكلف جداً، وفوق قدرة السفارة، وهذا دور وزارة الصحة الفلسطينية".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال