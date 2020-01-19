النقل والمواصلات تشرح كيفية تغيير لوحات السيارات المسروقة

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خاص دنيا الوطن

أكدت وزارة النقل والمواصلات، أنها بدأت تطبيق قرار تغيير أرقام المركبات، التي تعرض لوحاتها للسرقة في محافظات الضفة الغربية.



وقال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال لـ"دنيا الوطن": إنه في حال تمت سرقة لوحة مركبة ما، يقوم صاحبها بالإبلاغ عن ذلك، ومن ثم صرف رقم جديد له، وتغيير الرقم القديم، والذي سيتم إلغاؤه بعد التأكد من سرقته.



وأضاف رحال، أنه يمكن لسارق اللوحة، أن يمارس نشاطات غير قانونية، وهذه النشاطات تُحسب على صاحب المركبة الأصلي، وبالتالي يدخل في قضايا قانونية، لذا كان لا بد من قرار يُلغي الرقم القديم.



ولفت إلى أن الرقم القديم، يصل إلى الشرطة، التي ستتحرى عنه، للوصول إلى السارق، ولكن النقل والمواصلات، تقوم بإلغائه من أرقامها، طالما الرقم مسروق من صاحبه.