الهرفي يكشف موعد زيارة الرئيس ماكرون لفلسطين





جاء ذلك، وفق ما قال سفير فلسطين في فرنسا، سليمان الهرفي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد.





وأكد الهرفي، أن المباحثات، ستتركز على الجهود، التي يمكن أن تبذل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام.



















رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى فلسطين، في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس محمود عباس.