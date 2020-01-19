باحث مصري: نتنياهو والإخوان يستغلون اتفاقية الغاز لإثارة مشاعر الفلسطينيين ضد القاهرة

حقل غاز إسرائيلي

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خاص دنيا الوطن

أكد الباحث المصري في شؤون الشرق الأوسط، عبد الرحيم الليثي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول استغلال قضية استيراد مصر للغاز الإسرائيلي؛ لإثارة مشاعر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ضد جمهورية مصر العربية.



وقال الليثي لـ"دنيا الوطن": إن الاتفاقيات مع إسرائيل، الشعوب ترفضها، ولكن مصر قررت أن تكون مصدرًا للطاقة في المنطقة، وتصديره إلى أوروبا، وهو أمر مشروع للحكومة المصرية بأن تستقدم مشاريع تجارية واستثمارية، وفي ذات الوقت غير مقبول مزايدة نتنياهو، واستغلال هذه الجوانب لإثارة مشاعر العرب والفلسطينيين، تجاه مصر.



وكان نتنياهو قد تفاخر ببدء ضخ الغاز الطبيعي من تل أبيب إلى القاهرة، وأن بلاده أصبحت قوة عظمى في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن حكومته، ستقوم بتطوير مؤسسات إسرائيل، وذلك من عائدات ضخ الغاز إلى القاهرة.



وأضاف الليثي، أن جماعة الإخوان المسلمين، تستغل هذه الاتفاقية، وتصريحات نتنياهو، لضرب الشارع المصري والقيادة المصرية، لكن هذه المحاولات فاشلة، لأن المصريين يثقون بحكومتهم ورئيسهم، والشعب المصري أصلًا لا يثق بالإخوان وأفكارهم ومحاولاتهم التفريقية.



وختم الليثي، حديثه، بالقول: "جماعة الإخوان، يزاودون في استخدام القضية الفلسطينية، رغم أنهم في العام الذي وصلوا فيه للحكم، لم يُقدموا شيئًا للشعب الفلسطيني، بل كان لهم خطابات رسمية مع قادة إسرائيل، ولا يمكن نسيان ذلك"، وفق تعبيره.