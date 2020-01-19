مُسنة احترق منزلها بالكامل تُناشد الضمائر الحية: أنقذونا من البرد القارس

رام الله - دنيا الوطنتعرض منزل المُواطنة روحية الطناني (60 عاماً)، في بيت حانون، إلى حريق أدى إلى تهالكه بالكامل، وذلك بسبب ماس كهربائي.تقول المواطنة الطناني في حديثها لـ"دنيا الوطن": "زوجي مُسن ولا يعمل، وأُصيب بجلطة في القلب، ولدي ابنة واحدة فقط هي من تُعيلنا".وتستصرخ الطناني جميع الضمائر الحية بمساعدتها بترميم منزلها قائلة: "نحن الآن في أجواء البرد القارس، تشتت عائلتي، فزوجي في مكان، وأنا وابنتي في مكان، أناشد الضمائر الحية والمسؤولين بمساعدتنا بترميم منزلنا، ويلتئم شمل أسرتي مرة أخرى".للتواصل/ 0598267558