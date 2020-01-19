شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل خمسة أسرى محررين جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل خمسة أسرى محررين جنوب بيت لحم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة أسرى محررين، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: أنس شاهر ديرية، وعوني أحمد طقاطقة، وأحمد سلطي ثوابتة، ويوسف زكي ديرية، وراغب حسين ديرية، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الرسمية الفلسطينية.

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