الاحتلال يعتقل خمسة أسرى محررين جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة أسرى محررين، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: أنس شاهر ديرية، وعوني أحمد طقاطقة، وأحمد سلطي ثوابتة، ويوسف زكي ديرية، وراغب حسين ديرية، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الرسمية الفلسطينية.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: أنس شاهر ديرية، وعوني أحمد طقاطقة، وأحمد سلطي ثوابتة، ويوسف زكي ديرية، وراغب حسين ديرية، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الرسمية الفلسطينية.
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