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دولي

الاتحاد الأوروبي يُخطط لتخفيض مساعداته المالية لتركيا

الاتحاد الأوروبي يُخطط لتخفيض مساعداته المالية لتركيا
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام ألمانية، أمس السبت: "إن الاتحاد الأوروبي، سيوقف 75%، من المساعدات التي يقدمها التكتل إلى تركيا، وذلك بسبب عمليات التنقيب التي تقوم بها أنقرة شرق المتوسط، وتدخلها العسكري في سوريا".

ووفق ما نقل موقع صحيفة (زمان) التركية، عن مجموعة (Funke Mediengruppe) الإعلامية الألمانية، فإن الأخيرة اطلعت على رسالة أرسلها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، جوزيف بورل، إلى البرلمان الأوروبي.

وطبقاً للرسالة، فإن الاتحاد الأوروبي اتخذ قراراً بقطع 75% من المساعدات التي يقدمها الاتحاد لتركيا في إطار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.

وستقتصر مساعدات الاتحاد الأوروبي لتركيا على 168 مليون يورو، على أن يخصص 150 مليون يورو منها لتطوير الديمقراطية، وسيادة القانون بالبلاد، فيما ينفق باقي المبلغ على تحسين المناطق الريفية.

وتأتي هذه الخطوة، بعدما قطع الاتحاد الأوروبي عن تركيا مساعدات بلغت 85 مليون يورو من ميزانية 2020، وذلك بسبب ما وصفه بـ"انتهاكاتها لحقوق الإنسان".

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