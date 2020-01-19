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محتجون يغلقون ساحة الطيران ببغداد ومدن الجنوب تستعد للتصعيد

محتجون يغلقون ساحة الطيران ببغداد ومدن الجنوب تستعد للتصعيد
الاحتجاجات في العراق "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أقدم محتجون عراقيون، صباح اليوم الأحد، على إغلاق ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، بشكل كامل، بحسب ما افاد به موقع (سكاي نيوز).

وجاءت عملية الإغلاق بحسب متظاهرين، ردا على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي باتجاه مجموعة من المحتجين المتضامنين مع نهاية مهلة ذي قار الممنوحة لأحزاب السلطة والحكومة لتنفيذ المطالب.

ويأتي إغلاق الساحة فيما تستعد مدن الوسط والجنوب، اليوم الأحد وغدا الاثنين، لحراك تصعيدي غير مسبوق ردا على ما وصفه المتظاهرون في محافظة ذي قار بالتسويف لمطالب المحتجين، وفي مقدمتها تقديم رئيس وزراء من خارج عباءة الأحزاب، وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.

حرق مقر لـ"حزب الله"

ووكان محتجون، قد أحرقوا، مساء أمس السبت، مقراً تابعاً لجماعات حزب الله العراقي، بشكل كامل، قرب جسر الاسكان في محافظة النجف، وفق ما ذكرت مصادر أمنية لـ(سكاي نيوز عربية).

وقام محتجون بغلق البوابة الرئيسية لمطار النجف الدولي بحرق الإطارات، فيما قامت مجموعات بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية في المحافظة، وذلك في مسعى لمنع ذهاب الموظفين إلى دوائرهم.

ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى التصعيد في الـ20 من كانون الثاني/يناير الجاري، والذي يتزامن مع انقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفا بجروح، منذ الأول من تشرين الاول/أكتوبر 2019، حسب ما ذكرت وكالة (فرانس برس).

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