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90 قتيلاً في هجوم حوثي على معسكر للجيش اليمني بمحافظة مأرب

90 قتيلاً في هجوم حوثي على معسكر للجيش اليمني بمحافظة مأرب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شن الحوثيون، مساء أمس السبت، هجوماً صاروخياً، على معسكر للجيش الحكومي اليمني في محافظة مأرب، مما أسفر عنه مقتل 90 شخصاً، وإصابة 130 آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر طبية يمنية.

وأوضحت المصادر، أن القصف الجوي، طال معسكراً للاستقبال تابع للقوات الحكومية، بالإضافة إلى مسجد شمال غربي مأرب، حيث تم استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة في الهجوم الحوثي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيلاً و130 جريحاً، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز). 

وقالت: "جرى نقل غالبية جثامين القتلى إلى المستشفى العسكري، فيما استقبلت مستشفى الثورة الحكومية 18 قتيلاً".

ويتزامن الهجوم، مع قيام الحوثيين، بشن هجمات على مواقع القوات المشتركة بشتى أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وقبل أيام، استهدفت جماعات الحوثي "معسكر الصدرين"، بمنطقة مريس شمالي محافظة الضالع، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود الحزام الأمني.

وأفادت مصادر محلية، بمقتل 11 جندياً من القوات الجنوبية، وجرح 20 آخرين، بالقصف الصاروخي، الذي نفذته الجماعات الحوثية على المعسكر.

وذكرت المصادر، أن استهداف المعسكر، تم خلال عرض عسكري صباحي، علماً بأنها ليست المرة الأولى، التي يتم فيها استهداف عروض عسكرية من قبل جماعات الحوثي.

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