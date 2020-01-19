نيويورك: حملة لدعم محامية فلسطينية لمنصب مدعٍ عام بمقاطعة منهاتن

المحامية الفلسطينية تهاني عبوش

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت الجالية الفلسطينية والعربية، حملة إعلامية في ولاية نيويورك الأمريكية؛ لدعم المحامية الفلسطينية المقيمة في أمريكا تهاني عبوش، لمنصب مدعي عام مقاطعة منهاتن، التي تعتبر أكبر مقاطعات ولاية نيويورك وعصب الاقتصاد في أمريكا.



وأطلق الناشطون هذه الحملة من خلال حفل أقيم في المدينة للمحامية عبوش، المنحدرة من بلدة بيت حنينا شمال القدس، وصولاً إلى الانتخابات المباشرة من قبل المواطنين، والمقررة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وكانت عبوش التي تعتبر من أبرز الناشطين في الساحة الأمريكية والداعمين للجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية، مدعياًعاماً في عدة مدن في ولاية نيويورك، قبيل قرارها الترشح لمنصب مدعي عام منهاتن عن الحزب الديمقراطي.