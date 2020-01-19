مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون مسلحون تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، قبيل منتصف الليلة الماضية، منازل المواطنين في "حارة جابر" القريبة من مستوطنة (كريات أربع) المقامة على اراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن العشرات من مستوطني (كريات أربع)، هاجموا عدة منازل في حارة جابر، عرف من أصحابها عارف وسوزان جابر، ورشقوها بالحجارة والزجاجات، وأطلقوا الشتائم العنصرية والمسيئة وتهديدات بقتل المواطنين العزل، ما تسبب بحالة من الرعب والهلع في صفوف اهالي المنازل المستهدفة، وخصوصا الأطفال.